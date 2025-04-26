На передовій побільшало ворожих штурмів - Генштаб ЗСУ доповів про ситуацію на фронті

З початку доби на передовій відбулося 162 бойових зіткнення. На Покровському напрямку агресор здійснив 59 штурми. Також запеклі бої точаться на Лиманському, Торецькому напрямках, а також на Курщині. Про це у вечірньому зведенні 26 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано 162 боєзіткнення.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять два рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наші оборонці відбили 21 атаку противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника