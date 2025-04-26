На передовой увеличилось вражеских штурмов - Генштаб ВСУ доложил о ситуации на фронте

С начала суток на передовой произошло 162 боевых столкновения. На Покровском направлении агрессор совершил 59 штурмов. Также ожесточенные бои идут на Лиманском, Торецком направлениях, а также на Курщине. Об этом в вечерней сводке 26 апреля сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 162 боестолкновения.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных удара, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу, 919 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 5000 артиллерийских обстрелов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызового, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Двадцать два раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надия, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Наши защитники отбили 21 атаку противника, продолжается одно боестолкновение.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили три атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочок, Предтечиного и Белой Горы.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Попровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Восемь боестолкновений продолжается.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, 34 мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку, 14 БПЛА и антенну управления БПЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 13 атак в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 14 — из реактивных систем залпового огня, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг наступательных действий не проводил.

Напомним

В течение суток, 25 апреля на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские защитники остановили 44 вражеских штурма.

Враг продвинулся в Курской области - DeepState