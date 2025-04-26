Враг продвинулся в Курской области - DeepState
Киев • УНН
российская армия добилась успехов в Курской области, о чем сообщил мониторинговый проект DeepState. Накануне сообщалось о продвижении оккупантов в Донецкой области.
Вечером 26 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Курской области рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.
Детали
В субботу, 26 апреля в 19:04 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте.
Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине
Напомним, вечером 25 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области.
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