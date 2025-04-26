Враг продвинулся в Курской области - DeepState

Вечером 26 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Курской области рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

В субботу, 26 апреля в 19:04 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте.

Карта обновлена. Враг продвинулся на Курщине - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области.

90 боестолкновений на фронте: враг атаковал на Покровском направлении 31 раз