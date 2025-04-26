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90 боестолкновений на фронте: враг атаковал на Покровском направлении 31 раз

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В течение суток на линии фронта произошло 90 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении – 31.

90 боестолкновений на фронте: враг атаковал на Покровском направлении 31 раз

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90. На Покровском направлении враг атаковал 31 раз, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Надия, Чернещина, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении продолжаются два наступательных действия противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочок и Белой Горы, еще три атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Леонидовки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Новопавловка, Покровск, Котлино, Богатырь и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив, еще две атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку, еще две - продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Степное. Авиаударам управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений, один бой до сих пор продолжается. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив пять КАБ, совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 4841 просмотр

Антонина Туманова

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