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Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем

Киев • УНН

 • 634 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 23 апреля российские войска потеряли 1060 солдат и 49 артсистем. Общие потери оккупантов с начала войны составляют более 945 тысяч человек.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем

За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 49 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 945330 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10694 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22312 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 26823 (+49)
          • РСЗО ‒ 1369 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1141 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33660 (+134)
                    • крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45755 (+134)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              23 апреля на фронте произошло 124 боестолкновения. Россияне нанесли ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты, сбросили 74 КАБа и задействовали 1128 дронов-камикадзе.

                              США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW24.04.25, 06:28 • 23364 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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