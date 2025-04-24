Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 23 апреля российские войска потеряли 1060 солдат и 49 артсистем. Общие потери оккупантов с начала войны составляют более 945 тысяч человек.
За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 49 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 945330 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 10694 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22312 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 26823 (+49)
- РСЗО ‒ 1369 (+1)
- средства ПВО ‒ 1141 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33660 (+134)
- крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45755 (+134)
- специальная техника ‒ 3860 (0)
Данные уточняются.
Напомним
23 апреля на фронте произошло 124 боестолкновения. Россияне нанесли ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты, сбросили 74 КАБа и задействовали 1128 дронов-камикадзе.
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