Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем

За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 49 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 945330 (+1060) человек ликвидировано

танков ‒ 10694 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22312 (+5)

артиллерийских систем ‒ 26823 (+49)

РСЗО ‒ 1369 (+1)

средства ПВО ‒ 1141 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33660 (+134)

крылатые ракеты ‒ 3148 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45755 (+134)

специальная техника ‒ 3860 (0)

Данные уточняются.

Напомним

23 апреля на фронте произошло 124 боестолкновения. Россияне нанесли ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты, сбросили 74 КАБа и задействовали 1128 дронов-камикадзе.

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