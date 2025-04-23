Бої на фронті: 124 зіткнення, ракетні та авіаудари, сотні дронів

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 9634 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 29017 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 58725 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 40906 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 70020 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40967 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35806 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32249 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35148 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44505 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
42%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62550 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 16549 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46182 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23243 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13897 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 58727 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46197 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 70022 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62565 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 78850 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13908 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23254 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 38245 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37544 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 67343 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Бої на фронті: 124 зіткнення, ракетні та авіаудари, сотні дронів

Київ • УНН

 • 876 перегляди

23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення. Росіяни завдали ракетний та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети, скинули 74 КАБи та залучили 1128 дронів-камікадзе.

Бої на фронті: 124 зіткнення, ракетні та авіаудари, сотні дронів

Від початку доби 23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, щдо російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- зазначили у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, ще три боєзіткнення досі тривають.

У кремлі вкотре назвали свої умови для "миттєвого" припинення війни23.04.25, 21:56 • 5494 перегляди

На Торецькому напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка. Наші оборонці успішно відбили 21 атаку, бої тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 349 окупантів, 174 з них — безповоротно. Також знищено сім одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, 20 мотоциклів, п’ять БпЛА, наземний дрон та окопний РЕБ окупантів. Крім того, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати та два міномети загарбників

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, ще одна атака противника триває дотепер.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій. Авіація противника завдала ударів КАБами по районах Степногірська та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 23 штурмові дії на позиції українських підрозділів. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши при цьому 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, 19 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У кремлі відмовилися публічно обговорювати можливі елементи врегулювання війни рф проти України23.04.25, 14:16 • 5534 перегляди

Нагадаємо

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Умєров про зустріч з Келлогом: проаналізували можливі сценарії завершення війни23.04.25, 22:31 • 2166 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Україна
Brent
$66.16
Bitcoin
$93,530.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,306.89
Ethereum
$1,786.71