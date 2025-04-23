У кремлі відмовилися публічно обговорювати можливі елементи врегулювання війни рф проти України, як повідомляють росЗМІ, зазначив прессекретар путіна дмитро пєсков, додавши, що рф продовжує контакти з американцями з цього питання, і Сполучені Штати продовжують свої посередницькі зусилля, пише УНН.

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На запитання, чи розглядають у кремлі заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що американська сторона виходить з процесу переговорів, якщо росія та Україна не дадуть згоду на одну з пропозицій щодо завершення війни, як ультиматум, пєсков відповів, що робота продовжується.

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"Ні, США продовжують свої посередницькі зусилля. Безперечно, ми вітаємо ці посередницькі зусилля. Також ми продовжуємо наші контакти. Безперечно, навколо врегулювання дуже багато нюансів, які потрібно обговорювати. Ми продовжуємо наші контакти з американцями. Контактів із європейцями у нас немає, контактів з українцями теж", - сказав він.

Також пєсков додав, що не може відповісти на запитання, чи приїде цього тижня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф до росії.

"Якщо це станеться, ми вас проінформуємо. Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу", - зазначив він.

Щодо зірваної зустрічі у Лондоні, прессекретар президента рф наголосив, що вона із початку планувалася як зустріч посланців США та України, а не саміт.

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"У Лондоні ніякого саміту не планувалося. Я не знаю, про що ви кажете. Саміт - це зустріч у верхах, а в Лондоні справді йшлося про зустріч посланців США, України, щоб США могли продовжити свої посередницькі зусилля. Наскільки ми розуміємо, поки не вдалося зблизити позиції з якихось питань, і тому ця зустріч не відбулася", - сказав він.

На запитання чи, готова росія заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення, залишивши у складі рф ті частини регіонів, які вона захопила, та не претендувати на контроль над всією територією цих областей, пєсков відповів, що будь-які "накидки" варіантів врегулювання не мають бути публічними, інакше вони втрачають ефективність.

"Дуже багато з'являється різних вкидань у ЗМІ. Ви розумієте, що будь-які накидки різних варіантів врегулювання не можуть бути публічними. Як тільки вони стають публічними, вони втрачають свою ефективність, - сказав пєсков.



Він вказав, що з цієї причини "робота ведеться у дискретному режимі, і вона має вестись у режимі тиші". "Ось з чого ми виходимо. І ми закликаємо дуже і дуже акуратно ставитися до таких інформаційних вкидань", - сказав пєсков.

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"Окремі можливі елементи врегулювання не обговорюватимуться публічно. Тому жодних коментарів із якихось окремих сюжетів ми давати не будемо", - підсумував він.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що мирні переговори на рівні міністрів щодо війни в Україні з колегами зі США та Європи, які мали відбутися сьогодні, були відкладені, після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може бути присутнім.