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Лондон підтвердив відтермінування міністерських мирних переговорів щодо війни в Україні

Київ • УНН

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Міністерські переговори щодо війни в Україні у Лондоні відкладено через відсутність держсекретаря США Марко Рубіо. Обговорення пройдуть на рівні офіційних осіб.

Лондон підтвердив відтермінування міністерських мирних переговорів щодо війни в Україні

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що мирні переговори на рівні міністрів щодо війни в Україні з колегами зі США та Європи, які мали відбутися сьогодні, були відкладені, після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може бути присутнім, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У короткій заяві британського МЗС, як вказано, було оголошено, що "зустрічі на рівні міністрів, які мали розпочатися сьогодні вранці, тепер не відбудуться і будуть замінені кулуарними обговореннями, які проводять офіційні особи", що прояснює ретельно сформульовану заяву, зроблену пізно ввечері міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

У своєму повідомленні в соціальних мережах незадовго до опівночі Ламмі сказав, що його обговорення з Рубіо були продуктивними, але натякнув, що вони пройдуть на дещо нижчому рівні. "Переговори продовжуються в тому ж темпі, і офіційні особи зустрінуться у Лондоні завтра (у середу). Це критичний момент для безпеки України, Великої Британії та євроатлантичного регіону", - написав він.

Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News23.04.25, 09:59 • 3538 переглядiв

Велика Британія приділяла велику увагу переговорам, у яких також мали взяти участь делегації Франції та Німеччини, але зниження рівня обговорень відбулося після того, як виток інформації показав, що "росія готова відмовитися від своїх територіальних претензій на три українські регіони, які вона окупувала лише частково, в обмін на визнання США анексії Криму", пише видання.

Рубіо зазначив, що він "перенесе свою поїздку до Великої Британії на найближчі місяці".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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