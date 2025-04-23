Лондон подтвердил отсрочку министерских мирных переговоров по войне в Украине

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что мирные переговоры на уровне министров по войне в Украине с коллегами из США и Европы, которые должны были состояться сегодня, были отложены, после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не может присутствовать, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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В коротком заявлении британского МИД, как указано, было объявлено, что "встречи на уровне министров, которые должны были начаться сегодня утром, теперь не состоятся и будут заменены кулуарными обсуждениями, которые проводят официальные лица", что проясняет тщательно сформулированное заявление, сделанное поздно вечером министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

В своем сообщении в социальных сетях незадолго до полуночи Ламми сказал, что его обсуждения с Рубио были продуктивными, но намекнул, что они пройдут на несколько более низком уровне. "Переговоры продолжаются в том же темпе, и официальные лица встретятся в Лондоне завтра (в среду). Это критический момент для безопасности Украины, Великобритании и евроатлантического региона", - написал он.

Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News

Великобритания уделяла большое внимание переговорам, в которых также должны были принять участие делегации Франции и Германии, но снижение уровня обсуждений произошло после того, как утечка информации показала, что "россия готова отказаться от своих территориальных претензий на три украинских региона, которые она оккупировала лишь частично, в обмен на признание США аннексии Крыма", пишет издание.

Рубио отметил, что он "перенесет свою поездку в Великобританию на ближайшие месяцы".