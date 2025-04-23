В кремле отказались публично обсуждать возможные элементы урегулирования войны рф против Украины, как сообщают росСМИ, отметил пресс-секретарь путина дмитрий песков, добавив, что рф продолжает контакты с американцами по этому вопросу, и Соединенные Штаты продолжают свои посреднические усилия, пишет УНН.

Детали

На вопрос, рассматривают ли в кремле заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что американская сторона выходит из процесса переговоров, если россия и Украина не дадут согласие на одно из предложений по завершению войны, как ультиматум, песков ответил, что работа продолжается.

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"Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты. Безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обсуждать. Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже", - сказал он.

Также песков добавил, что не может ответить на вопрос, приедет ли на этой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в россию.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать на эту тему я не могу", - отметил он.

Относительно сорванной встречи в Лондоне, пресс-секретарь президента рф подчеркнул, что она изначально планировалась как встреча посланников США и Украины, а не саммит.

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"В Лондоне никакого саммита не планировалось. Я не знаю, о чем вы говорите. Саммит - это встреча в верхах, а в Лондоне действительно речь шла о встрече посланников США, Украины, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча не состоялась", - сказал он.

На вопрос, готова ли россия заморозить конфликт по линии боевого столкновения, оставив в составе рф те части регионов, которые она захватила, и не претендовать на контроль над всей территорией этих областей, песков ответил, что любые "наброски" вариантов урегулирования не должны быть публичными, иначе они теряют эффективность.

"Очень много появляется различных вбросов в СМИ. Вы понимаете, что любые наброски различных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность, - сказал песков.



Он указал, что по этой причине "работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в режиме тишины". "Вот из чего мы исходим. И мы призываем очень и очень аккуратно относиться к таким информационным вбросам", - сказал песков.

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"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев по каким-то отдельным сюжетам мы давать не будем", - подытожил он.

Ранее

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что мирные переговоры на уровне министров по войне в Украине с коллегами из США и Европы, которые должны были состояться сегодня, были отложены, после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не может присутствовать.