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MIM-104 Patriot

В кремле отказались публично обсуждать возможные элементы урегулирования войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 2400 просмотра

Песков заявил, что рф продолжает контакты с США по урегулированию войны, но не будет обсуждать детали публично. Встреча посланников США и Украины в Лондоне сорвалась.

В кремле отказались публично обсуждать возможные элементы урегулирования войны рф против Украины

В кремле отказались публично обсуждать возможные элементы урегулирования войны рф против Украины, как сообщают росСМИ, отметил пресс-секретарь путина дмитрий песков, добавив, что рф продолжает контакты с американцами по этому вопросу, и Соединенные Штаты продолжают свои посреднические усилия, пишет УНН.

Детали

На вопрос, рассматривают ли в кремле заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что американская сторона выходит из процесса переговоров, если россия и Украина не дадут согласие на одно из предложений по завершению войны, как ультиматум, песков ответил, что работа продолжается.

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"Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты. Безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обсуждать. Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже", - сказал он.

Также песков добавил, что не может ответить на вопрос, приедет ли на этой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в россию.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать на эту тему я не могу", - отметил он.

Относительно сорванной встречи в Лондоне, пресс-секретарь президента рф подчеркнул, что она изначально планировалась как встреча посланников США и Украины, а не саммит.

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"В Лондоне никакого саммита не планировалось. Я не знаю, о чем вы говорите. Саммит - это встреча в верхах, а в Лондоне действительно речь шла о встрече посланников США, Украины, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча не состоялась", - сказал он.

На вопрос, готова ли россия заморозить конфликт по линии боевого столкновения, оставив в составе рф те части регионов, которые она захватила, и не претендовать на контроль над всей территорией этих областей, песков ответил, что любые "наброски" вариантов урегулирования не должны быть публичными, иначе они теряют эффективность.

"Очень много появляется различных вбросов в СМИ. Вы понимаете, что любые наброски различных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность, - сказал песков.

Он указал, что по этой причине "работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в режиме тишины". "Вот из чего мы исходим. И мы призываем очень и очень аккуратно относиться к таким информационным вбросам", - сказал песков.

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"Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев по каким-то отдельным сюжетам мы давать не будем", - подытожил он.

Ранее

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что мирные переговоры на уровне министров по войне в Украине с коллегами из США и Европы, которые должны были состояться сегодня, были отложены, после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не может присутствовать.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Reuters
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