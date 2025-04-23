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MIM-104 Patriot

Переговоры в Лондоне: Reuters узнало, что объяснил Рубио и какова позиция европейцев касательно предложений США

Киев • УНН

 • 2942 просмотра

Переговоры между США, Украиной и ЕС по прекращению войны в Украине сорваны из-за разногласий. Вашингтон предложил спорные уступки, что вызвало беспокойство.

Переговоры в Лондоне: Reuters узнало, что объяснил Рубио и какова позиция европейцев касательно предложений США

Государственный секретарь США Марко Рубио, отменивший поездку в Лондон на мирные переговоры по войне рф против Украины, выразил британской принимающей стороне опасения, что Украина может вернуться к своим "самым жестким позициям", что сделает невозможным любой прорыв на переговорах, тем временем некоторые предложения Вашингтона были неприемлемы для некоторых стран, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры между американскими, украинскими и европейскими официальными лицами по прекращению войны россии в Украине потерпели срыв в среду, на фоне того, как Рубио внезапно отменил поездку в Лондон, и уровень переговоров был снижен.

Отсутствие Рубио, как указано, привело к отмене более широкой встречи министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии, хотя переговоры продолжались на более низком уровне. Соединенные Штаты теперь будет представлять специальный представитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Понижение уровня в переговорах происходит в критический момент, всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из них, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению. Трамп усилил давление в воскресенье, когда сказал, что надеется, что москва и Киев на этой неделе достигнут соглашения о прекращении трехлетней войны.

Европейский чиновник сказал, что Рубио выразил обеспокоенность британцам, которые должны были принимать переговоры, что "Украина может вернуться к своим самым жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв в переговорах".

Встреча состоялась после аналогичного раунда в Париже на прошлой неделе, где американские, украинские и европейские чиновники обсуждали пути продвижения вперед и сужения позиций.

По словам трех дипломатов, знакомых с переговорами, во время этих переговоров специальный представитель Трампа Стив Уиткофф представил участникам "документ с изложением предложений, которые потребуют от Украины, в частности, а также россии, пойти на уступки".

"Дипломаты не пришли к согласию относительно того, является ли позиционный документ твердой позицией США или отправной точкой для работы с Украиной и ее британскими, французскими и немецкими союзниками для формулирования общей позиции перед тем, как передать ее россии", - пишет издание.

Некоторые из предложений Вашингтона были неприемлемы для европейских стран и Киева, оставив стороны разделенными, но все еще оптимистично настроенными относительно достижения компромисса

- со ссылкой на многочисленные источники сообщает издание.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил во вторник, что европейцы подробно изложили Соединенным Штатам, какие, по их мнению, аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не подлежат обсуждению.

На прошлой неделе Рубио сказал, что американская структура, которую он и Виткофф предложили в Париже, "получила обнадеживающий прием".

Однако источники сообщили, что "среди предложений США было признание незаконной аннексии Крыма россией, шаг, который был бы невозможен для Европы и Украины". "Украина и европейцы также должны признать реальность контроля россии над остальной частью 20% территории Украины. Кроме того, членство Украины в НАТО будет исключено, а США начнут отменять санкции с россии", - указывает издание.

По словам дипломатов, целью переговоров в Лондоне было "преодоление разногласий и поиск направлений, которые могли бы удовлетворить москву, и начать серьезные переговоры".

По словам дипломатов, кроме Крыма остаются другие ключевые вопросы - "камни преткновения", включая желание россии отменить санкции ЕС против нее до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа.

рф стремится заставить США отменить авиасанкции в рамках соглашения о прекращении огня, но наталкивается на сопротивление ЕС - Politico19.04.25, 11:27 • 4215 просмотров

Вашингтон предложил на прошлой неделе создать нейтральную зону на Запорожской АЭС на оккупированной россией территории Украины, сообщили европейские дипломаты. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что готов сотрудничать с США для перезапуска станции.

Некоторые идеи Вашингтона, вероятно, также не понравятся москве, пишет издание. Двое дипломатов заявили, что "США не настаивают на требованиях россии по демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины".

Уиткофф не принимал участия в лондонских переговорах. Но в рамках параллельного дипломатического трека Вашингтона с москвой он встретится с российским диктатором владимиром путиным на этой неделе в россии, сообщили в Белом доме.

Дополнение

После вступления в должность в январе Трамп резко изменил внешнюю политику США, подтолкнув Украину к согласию на прекращение огня, одновременно ослабив многие меры, которые администрация Байдена приняла, чтобы наказать россию за ее полномасштабное вторжение в 2022 году, отмечает Reuters.

Президент США неоднократно заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Украине до мая, утверждая, что США должны прекратить войну.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
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