Умєров про зустріч з Келлогом: проаналізували можливі сценарії завершення війни

Українська делегація до якої, зокрема, входив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі зі спецпосланником США генералом Кітом Келлогом проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків. Про це заявив Умєров у Facebook, передає УНН.

Окремо зустрілися зі спецпосланником США генералом Кітом Келлогом. Проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків. Україна хоче миру. Але росія продовжує блокувати навіть базову пропозицію — припинення вогню. Саме тому принциповість і єдність наших партнерів критично важливі. Лише тверда, консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну - написав Умєров.

Він також повідомив, що з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії — Девідом Ламмі та Джоном Гілі українська сторона обговорила імплементацію історичної угоди про 100-річне партнерство між нашими державами, а також конкретні кроки для зміцнення обороноздатності України.

Під час перемовин з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини — Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном та Єнсом Пльотнером — підтвердили нашу відданість мирним ініціативам, зокрема ініціативам Президента США Дональда Трампа. Україна готова рухатися до справедливого та тривалого миру — миру, що базується на міжнародному праві та гарантує безпеку нашої держави - повідомив міністр оборони.

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Доповнення

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація зустрілась в Лондоні зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оприлюднив інформацію про мирну угоду в Україні й наголосив, що Сполучені Штати готові відмовитися від посередництва між росією та Україною, якщо обидві сторони не скажуть "так" на їхню пропозицію.