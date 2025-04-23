Умєров про зустріч з Келлогом: проаналізували можливі сценарії завершення війни

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 9666 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 29050 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 58741 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 40916 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 70029 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40967 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35806 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32249 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35148 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44505 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
42%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62550 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 16549 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46182 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23243 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13897 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 58742 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46213 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 70030 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62574 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 78852 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13921 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23269 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 38249 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37549 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 67349 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Умєров про зустріч з Келлогом: проаналізували можливі сценарії завершення війни

Київ • УНН

 • 2004 перегляди

Українська делегація обговорила з генералом Келлогом сценарії завершення війни та узгодила підходи. Також обговорено зміцнення обороноздатності з Британією та підтримку мирних ініціатив.

Умєров про зустріч з Келлогом: проаналізували можливі сценарії завершення війни

Українська делегація до якої, зокрема, входив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі зі спецпосланником США генералом Кітом Келлогом проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків. Про це заявив Умєров у Facebook, передає УНН.

Окремо зустрілися зі спецпосланником США генералом Кітом Келлогом. Проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків. Україна хоче миру. Але росія продовжує блокувати навіть базову пропозицію — припинення вогню. Саме тому принциповість і єдність наших партнерів критично важливі. Лише тверда, консолідована позиція може змусити агресора зупинити війну 

- написав Умєров.

Він також повідомив, що з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії — Девідом Ламмі та Джоном Гілі українська сторона обговорила імплементацію історичної угоди про 100-річне партнерство між нашими державами, а також конкретні кроки для зміцнення обороноздатності України.

Під час перемовин з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини — Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном та Єнсом Пльотнером — підтвердили нашу відданість мирним ініціативам, зокрема ініціативам Президента США Дональда Трампа. Україна готова рухатися до справедливого та тривалого миру — миру, що базується на міжнародному праві та гарантує безпеку нашої держави 

- повідомив міністр оборони.

WP: Вашингтон та Київ мають розбіжності щодо переговорів про перемир'я з рф, серед них - питання територій23.04.25, 14:13 • 4666 переглядiв

Доповнення

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація зустрілась в Лондоні зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оприлюднив інформацію про мирну угоду в Україні й наголосив, що Сполучені Штати готові відмовитися від посередництва між росією та Україною, якщо обидві сторони не скажуть "так" на їхню пропозицію. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Девід Ламмі
Кіт Келлогг
Рустем Умєров
Еммануель Бонн
Джон Хілі
Джей Ді Венс
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Сполучені Штати
Facebook
Лондон
Київ
Brent
$66.16
Bitcoin
$93,530.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,306.89
Ethereum
$1,786.71