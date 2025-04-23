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Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
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Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

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Умеров о встрече с Келлогом: проанализировали возможные сценарии завершения войны

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

Украинская делегация обсудила с генералом Келлогом сценарии завершения войны и согласовала подходы. Также обсуждено укрепление обороноспособности с Британией и поддержку мирных инициатив.

Умеров о встрече с Келлогом: проанализировали возможные сценарии завершения войны

Украинская делегация, в которую, в частности, входил министр обороны Рустем Умеров, во время встречи со спецпосланником США генералом Китом Келлогом проанализировали возможные сценарии завершения войны и согласовали подходы к будущим шагам. Об этом заявил Умеров в Facebook, передает УНН.

Отдельно встретились со спецпосланником США генералом Китом Келлогом. Проанализировали возможные сценарии завершения войны и согласовали подходы к будущим шагам. Украина хочет мира. Но россия продолжает блокировать даже базовое предложение — прекращение огня. Именно поэтому принципиальность и единство наших партнеров критически важны. Только твердая, консолидированная позиция может заставить агрессора остановить войну 

- написал Умеров.

Он также сообщил, что с министрами иностранных дел и обороны Великобритании — Дэвидом Ламми и Джоном Гили украинская сторона обсудила имплементацию исторического соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, а также конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины.

Во время переговоров с советниками по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Йенсом Пльотнером — подтвердили нашу приверженность мирным инициативам, в частности инициативам Президента США Дональда Трампа. Украина готова двигаться к справедливому и длительному миру — миру, основанному на международном праве и гарантирующему безопасность нашего государства 

- сообщил министр обороны.

WP: У Вашингтона и Киева есть разногласия относительно переговоров о перемирии с рф, среди них - вопрос территорий23.04.25, 14:13 • 4656 просмотров

Дополнение

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация встретилась в Лондоне со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона подчеркнула, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира.

Вице-президент США Джей Ди Венс обнародовал информацию о мирном соглашении в Украине и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отказаться от посредничества между россией и Украиной, если обе стороны не скажут "да" на их предложение. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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