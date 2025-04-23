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Вашингтон Пост

ТикТок

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Financial Times

MIM-104 Patriot

WP: У Вашингтона и Киева есть разногласия относительно переговоров о перемирии с рф, среди них - вопрос территорий

Киев • УНН

 • 2082 просмотра

США и Европа отменили переговоры из-за разногласий между Вашингтоном и Киевом. Украина настаивает на полном прекращении огня, в то время как США требуют обсуждения территориальных уступок.

WP: У Вашингтона и Киева есть разногласия относительно переговоров о перемирии с рф, среди них - вопрос территорий

Чиновники США и Европы прекратили переговоры на высоком уровне, запланированные на среду в Лондоне из-за ряда причин. Washington Post, ссылаясь на собственные источники, рассказал о некоторых факторах, повлиявших на отмену планов представителей Белого дома посетить обсуждение урегулирования войны рф против Украины в столице Британии.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Срыв происходит на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения по передаче территории России, а также из-за того, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное позже"

- сказал чиновник, ознакомившийся с ситуацией, пишет издание. 

Комментарий был сделан на условиях анонимности - "из-за напряженной политической ситуации".

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером. Также должен был присоединиться Стив Виткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа. Оба представителя власти США отменили свое решение. Виткофф на этой неделе он отправится в москву, как информируют СМИ рф.

Рубио написал в Twitter поздно во вторник, что Соединенные Штаты будет представлять специальный посланник по вопросам Украины и Европы, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, и выразил надежду, что встреча на высоком уровне может состояться "в ближайшие месяцы".

Контекст

УНН сообщал, что понижение уровня в переговорах происходит в критический момент, лишь через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из них, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению.

Трамп усилил давление в воскресенье, когда сказал, что надеется, что москва и Киев на этой неделе достигнут соглашения о прекращении трехлетней войны.

Европейский чиновник в комментарии Reuters отметил, что Рубио выразил беспокойство британцам, которые должны были принимать переговоры, и тем, что "Украина может вернуться к своим самым жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв в переговорах".

Напомним

Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества, если обе стороны не примут их предложение. Он добавил, что потребуются определенные территориальные обмены для достижения мира.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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