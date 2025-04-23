WP: У Вашингтона и Киева есть разногласия относительно переговоров о перемирии с рф, среди них - вопрос территорий

Чиновники США и Европы прекратили переговоры на высоком уровне, запланированные на среду в Лондоне из-за ряда причин. Washington Post, ссылаясь на собственные источники, рассказал о некоторых факторах, повлиявших на отмену планов представителей Белого дома посетить обсуждение урегулирования войны рф против Украины в столице Британии.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Срыв происходит на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения по передаче территории России, а также из-за того, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное позже" - сказал чиновник, ознакомившийся с ситуацией, пишет издание.

Комментарий был сделан на условиях анонимности - "из-за напряженной политической ситуации".

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером. Также должен был присоединиться Стив Виткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа. Оба представителя власти США отменили свое решение. Виткофф на этой неделе он отправится в москву, как информируют СМИ рф.

Рубио написал в Twitter поздно во вторник, что Соединенные Штаты будет представлять специальный посланник по вопросам Украины и Европы, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, и выразил надежду, что встреча на высоком уровне может состояться "в ближайшие месяцы".

Контекст

УНН сообщал, что понижение уровня в переговорах происходит в критический момент, лишь через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из них, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по соглашению.

Трамп усилил давление в воскресенье, когда сказал, что надеется, что москва и Киев на этой неделе достигнут соглашения о прекращении трехлетней войны.

Европейский чиновник в комментарии Reuters отметил, что Рубио выразил беспокойство британцам, которые должны были принимать переговоры, и тем, что "Украина может вернуться к своим самым жестким позициям, что сделает невозможным любой прорыв в переговорах".

Напомним

Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества, если обе стороны не примут их предложение. Он добавил, что потребуются определенные территориальные обмены для достижения мира.