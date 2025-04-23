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WP: Вашингтон та Київ мають розбіжності щодо переговорів про перемир'я з рф, серед них - питання територій

Київ • УНН

 • 2212 перегляди

США та Європа скасували переговори через розбіжності між Вашингтоном і Києвом. Україна наполягає на повному припиненні вогню, в той час як США вимагають обговорення територіальних поступок.

WP: Вашингтон та Київ мають розбіжності щодо переговорів про перемир'я з рф, серед них - питання територій

Чиновники США та Європи припинили переговори на високому рівні, заплановані на середу у Лондоні через низку причин. Washington Post, посилаючись на власні джерела, розповів про деякі фактори, що вплинули на скасування планів представників Білого дому відвідати обговорення врегулювання війни рф проти України у столиці Британії.

Передає УНН із посиланням на WP.

Деталі

Зрив відбувається на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі території Росії, а також через те, що Київ вважає за краще "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше пізніше"

- сказав чиновник, який ознайомився з ситуацією, пише видання.

Коментар було зроблено на умовах анонімності - "через напружену політичну ситуацію".

Держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері. Також мав приєднатися Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа. Оба представника влади США скасували своє рішення. Віткофф цього тижня він відправиться до москви, як інформують ЗМІ рф.

Рубіо написав у Twitter пізно у вівторок, що Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланник з питань України та Європи, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, і висловив сподівання, що зустріч на високому рівні може відбутися "в найближчі місяці".

Контекст

УНН повідомляв, що пониження рівня в переговорах відбувається в критичний момент, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з них, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу по угоді.

Трамп посилив тиск у неділю, коли сказав, що сподівається, що москва та Київ цього тижня досягнуть угоди щодо припинення трирічної війни.

Європейський чиновник у коментарі Reuters зазначив, що Рубіо висловив занепокоєння британцям, які мали приймати переговори, і тим, що "Україна може повернутися до своїх найжорсткіших позицій, що унеможливить будь-який прорив у переговорах".

Нагадаємо

Віцепрезидент США Венс заявив, що США готові відмовитися від посередництва, якщо обидві сторони не приймуть їхню пропозицію. Він додав, що потрібні будуть певні територіальні обміни для досягнення миру.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Марко Рубіо
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