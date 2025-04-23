WP: Вашингтон та Київ мають розбіжності щодо переговорів про перемир'я з рф, серед них - питання територій

Чиновники США та Європи припинили переговори на високому рівні, заплановані на середу у Лондоні через низку причин. Washington Post, посилаючись на власні джерела, розповів про деякі фактори, що вплинули на скасування планів представників Білого дому відвідати обговорення врегулювання війни рф проти України у столиці Британії.

Передає УНН із посиланням на WP.

Деталі

Зрив відбувається на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі території Росії, а також через те, що Київ вважає за краще "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше пізніше" - сказав чиновник, який ознайомився з ситуацією, пише видання.

Коментар було зроблено на умовах анонімності - "через напружену політичну ситуацію".

Держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері. Також мав приєднатися Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа. Оба представника влади США скасували своє рішення. Віткофф цього тижня він відправиться до москви, як інформують ЗМІ рф.

Рубіо написав у Twitter пізно у вівторок, що Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланник з питань України та Європи, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, і висловив сподівання, що зустріч на високому рівні може відбутися "в найближчі місяці".

Контекст

УНН повідомляв, що пониження рівня в переговорах відбувається в критичний момент, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з них, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу по угоді.

Трамп посилив тиск у неділю, коли сказав, що сподівається, що москва та Київ цього тижня досягнуть угоди щодо припинення трирічної війни.

Європейський чиновник у коментарі Reuters зазначив, що Рубіо висловив занепокоєння британцям, які мали приймати переговори, і тим, що "Україна може повернутися до своїх найжорсткіших позицій, що унеможливить будь-який прорив у переговорах".

Нагадаємо

Віцепрезидент США Венс заявив, що США готові відмовитися від посередництва, якщо обидві сторони не приймуть їхню пропозицію. Він додав, що потрібні будуть певні територіальні обміни для досягнення миру.