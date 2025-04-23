Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
Київ • УНН
Українська делегація зустрілася з представником США Кітом Келлогом у Лондоні. Сторона України наголосила на необхідності припинення вогню для початку переговорів.
Українська делегація зустрілась в Лондоні зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа
Глава ОП зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.
Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти
У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі23.04.25, 18:00 • 23327 переглядiв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також розповів про зустріч української делегації з Келлогом.
Під час зустрічі зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом ми мали конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети
Доповнення
Державний секретар США Марко Рубіо не поїхав в Лондон для участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни. Його замінив Келлог.
The Washington Post заявляв, що у середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що заява Президента України Володимира Зеленського про Крим "дуже шкодить мирним переговорам з росією".