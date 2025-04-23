Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

Українська делегація зустрілась в Лондоні зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Українська сторона наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа - написав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти - сказав Єрмак.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також розповів про зустріч української делегації з Келлогом.

Під час зустрічі зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом ми мали конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети - розповів Сибіга.

Доповнення

Державний секретар США Марко Рубіо не поїхав в Лондон для участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни. Його замінив Келлог.

The Washington Post заявляв, що у середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що заява Президента України Володимира Зеленського про Крим "дуже шкодить мирним переговорам з росією".