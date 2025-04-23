Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
Киев • УНН
Украинская делегация встретилась с представителем США Китом Келлогом в Лондоне. Сторона Украины подчеркнула необходимость прекращения огня для начала переговоров.
Украинская делегация встретилась в Лондоне со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В Лондоне состоялась встреча нашей делегации со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа
Глава ОП отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.
Договорились продолжать диалог и регулярные контакты
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Министр иностранных дел Андрей Сибига также рассказал о встрече украинской делегации с Келлогом.
Во время встречи со специальным представителем США генералом Китом Келлогом мы провели конструктивный обмен мнениями о пути к миру. Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели
Дополнение
Государственный секретарь США Марко Рубио не поехал в Лондон для участия в переговорах о прекращении российско-украинской войны. Его заменил Келлог.
The Washington Post заявлял, что в среду в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме "очень вредит мирным переговорам с россией".