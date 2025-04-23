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Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
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Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

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Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

Киев • УНН

 • 3194 просмотра

Украинская делегация встретилась с представителем США Китом Келлогом в Лондоне. Сторона Украины подчеркнула необходимость прекращения огня для начала переговоров.

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

Украинская делегация встретилась в Лондоне со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В Лондоне состоялась встреча нашей делегации со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа 

- написал Ермак.

Глава ОП отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.

Договорились продолжать диалог и регулярные контакты 

- сказал Ермак.

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали23.04.25, 18:00 • 19780 просмотров

Министр иностранных дел Андрей Сибига также рассказал о встрече украинской делегации с Келлогом.

Во время встречи со специальным представителем США генералом Китом Келлогом мы провели конструктивный обмен мнениями о пути к миру. Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны. Мы преданы совместной работе для достижения этой цели 

- рассказал Сибига.

Дополнение

Государственный секретарь США Марко Рубио не поехал в Лондон для участия в переговорах о прекращении российско-украинской войны. Его заменил Келлог.

The Washington Post заявлял, что в среду в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме "очень вредит мирным переговорам с россией".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Андрей Сибига
Кит Келлогг
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