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В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали
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В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

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MIM-104 Patriot

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

Киев • УНН

 • 8010 просмотра

В Лондоне прошла встреча советников по нацбезопасности стран коалиции, где обсудили мирные усилия для Украины. Стороны договорились о регулярных консультациях для справедливого мира.

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

В Лондоне состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих. От Украины в ней приняли участие Глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, пишет УНН со ссылкой на страницу Ермака в Telegram.

Сегодня в Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и я как руководитель Офиса Президента 

- отметил Ермак.

По его словам, со стороны Великобритании участие во встрече приняли советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии присоединился советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плётнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми 

- сообщил Ермак.

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Глава Офиса президента также напомнил, что это уже вторая такая встреча, а предыдущая состоялась в Париже.

Подчеркнули, что мы привержены мирным усилиям Президента США Дональда Трампа 

- отметил Ермак.

Также Ермак поблагодарил партнеров за поддержку Украины и общее стремление как можно быстрее остановить войну. Он также напомнил, что россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами.

Договорились о дальнейших регулярных консультациях - для достижения главной цели: справедливого мира для Украины

 - резюмировал Ермак.

Со своей стороны министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми сообщил, что его страна и дальше будет работать совместно с США, Украиной и другими союзниками для достижения мира.

Мы работаем вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир, во время сегодняшних переговоров высокопоставленных чиновников в Лондоне 

- сообщил Ламми.

Он также поблагодарил Андрея Сибигу, Рустема Умерова и министра обороны Великобритании Джона Хили за эту встречу "в этот критический для нашей безопасности момент".

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что министерские переговоры по войне в Украине, которые должны были состояться в Лондоне, отложены из-за отсутствия госсекретаря США Марко Рубио. Обсуждение состоялись на уровне официальных лиц.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Дэвид Лэмми
Андрей Сибига
Рустем Умєров
Эммануэль Бонн
Марко Рубио
Дональд Трамп
Андрей Ермак
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