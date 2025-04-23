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У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі
15:00 • 11539 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

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У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

Київ • УНН

 • 11295 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч радників з нацбезпеки країн коаліції, де обговорили мирні зусилля для України. Сторони домовилися про регулярні консультації задля справедливого миру.

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

У Лондоні відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України в ній взяли участь Глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, пише УНН з посиланням на сторінку Єрмака в Telegram.

Сьогодні у Лондоні ми провели важливу зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і я як керівник Офісу Президента 

- зазначив Єрмак.

За його словами, з боку Великої Британії участь у зустрічі взяли радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а від Німеччини приєднався радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі 

- повідомив Єрмак.

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Глава Офісу президента також нагадав, що це вже друга така зустріч, аопередня відбулася у Парижі.

Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа 

- зазначив Єрмак.

Також Єрмак подякував партнерам за підтримку України та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Він також нагадав, що росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами.

Домовились про подальші регулярні консультації - для досягнення головної цілі: справедливого миру для України

 - резюмував Єрмак.

Зі свого боку міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі повідомив, що його країна і далі працюватиме спільно із США, Україною та іншими союзниками задля досягнення миру.

Ми працюємо разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, під час сьогоднішніх переговорів високопосадовців у Лондоні 

- повідомив Ламмі.

Він також подякував Андрію Сибізі, Рустему Умєрову та міністру оборони Британії Джону Хілі за цю зустріч "у цей критичний для нашої безпеки момент".

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що міністерські переговори щодо війни в Україні, які мали відбутися у Лондоні, відкладено через відсутність держсекретаря США Марко Рубіо. Обговорення відбулися на рівні офіційних осіб.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Девід Ламмі
Андрій Сибіга
Рустем Умєров
Еммануель Бонн
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Франція
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