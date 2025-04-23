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Британія заявила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму Венса

Київ • УНН

 • 5632 перегляди

Британія наголосила, що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє, незважаючи на заяви США про можливий вихід з переговорів щодо миру з росією. Лондон підтримує Київ.

Британія заявила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму Венса

Велика Британія наголосила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму віце-президента США Джей Ді Венса, що США "вийдуть" із переговорів, якщо мирну угоду з росією не буде погоджено, пише УНН з посиланням на The Telegraph.

В офісі Стармера відреагували на рішення Рубіо не брати участі у мирних переговорах у Лондоні23.04.25, 16:14 • 5806 переглядiв

Деталі

"Зрештою, Україні має бути самій вирішувати своє майбутнє. Ми ніколи не підемо від України", - заявив журналістам у середу прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

США готові відійти від процесу переговорів щодо закінчення війни в Україні: Венс оголосив умови - Bloomberg23.04.25, 13:28 • 5254 перегляди

Доповнення

Переговори між американськими, українськими та європейськими топдипломатами щодо припинення війни росії в Україні зазнали зриву у середу, на тлі того, як Рубіо раптово скасував поїздку до Лондона, і рівень переговорів було знижено.

Пониження рівня в переговорах відбувається в критичний момент, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з них, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу по угоді. Трамп посилив тиск у неділю, коли сказав, що сподівається, що москва та Київ цього тижня досягнуть угоди щодо припинення трирічної війни.

Європейський чиновник сказав, що Рубіо висловив занепокоєння британцям, які мали приймати переговори, що "Україна може повернутися до своїх найжорсткіших позицій, що унеможливить будь-який прорив у переговорах".

Тим часом деякі пропозиції Вашингтона, за повідомленнями, були неприйнятними для європейських країн і Києва, залишивши сторони розділеними, але все ще оптимістично налаштованими щодо досягнення компромісу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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