Бои на фронте: 124 столкновения, ракетные и авиаудары, сотни дронов

С начала суток 23 апреля на фронте произошло 124 боестолкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызового.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

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На Торецком направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка. Наши защитники успешно отбили 21 атаку, бои продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Возрождение, Зверово, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 349 оккупантов, 174 из них - безвозвратно. Также уничтожено семь единиц автомобильной техники, антенну БПЛА, 20 мотоциклов, пять БПЛА, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Равнополь и Новодарьевка, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по районам Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении у врага была одна тщетная попытка пройти вперед.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 23 штурмовые действия на позиции украинских подразделений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив при этом 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, 19 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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