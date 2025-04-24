Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем

За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 945330 (+1060) осіб ліквідовано

танків ‒ 10694 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5)

артилерійських систем ‒ 26823 (+49)

РСЗВ ‒ 1369 (+1)

засоби ППО ‒ 1141 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33660 (+134)

крилаті ракети ‒ 3148 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45755 (+134)

спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення. Росіяни завдали ракетний та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети, скинули 74 КАБи та залучили 1128 дронів-камікадзе.

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