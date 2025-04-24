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Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем

Київ • УНН

 • 652 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 23 квітня російські війська втратили 1060 солдатів та 49 артсистем. Загальні втрати окупантів з початку війни становлять понад 945 тисяч осіб.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем

За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 945330 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10694 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 26823 (+49)
          • РСЗВ ‒ 1369 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1141 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33660 (+134)
                    • крилаті ракети ‒ 3148 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45755 (+134)
                            • спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення. Росіяни завдали ракетний та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети, скинули 74 КАБи та залучили 1128 дронів-камікадзе.

                              США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW24.04.25, 06:28 • 24072 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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