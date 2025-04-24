Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 23 квітня російські війська втратили 1060 солдатів та 49 артсистем. Загальні втрати окупантів з початку війни становлять понад 945 тисяч осіб.
За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 945330 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10694 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5)
- артилерійських систем ‒ 26823 (+49)
- РСЗВ ‒ 1369 (+1)
- засоби ППО ‒ 1141 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33660 (+134)
- крилаті ракети ‒ 3148 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45755 (+134)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення. Росіяни завдали ракетний та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети, скинули 74 КАБи та залучили 1128 дронів-камікадзе.
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