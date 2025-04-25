війська рф просунулися біля Андріївки на Донеччині - карти DeepState

Увечері 25 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.

Деталі

У п'ятницю, 25 квітня о 20:42 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики зазначили, що армія росії просунулася на Донеччині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся бія Андріївки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські війська окупували село Калинове у Краматорському районі Донецької області, а також просунулися біля Березівки та Тарасівки на Покровському напрямку.

На фронті від початку доби - 116 боєзіткнень, найгарячіші напрямки Покровський і Курський