войска рф продвинулись возле Андреевки в Донецкой области - карты DeepState

Вечером 25 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

В пятницу, 25 апреля в 20:42 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что армия России продвинулась в Донецкой области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся у Андреевки", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска оккупировали село Калиново в Краматорском районе Донецкой области, а также продвинулись возле Березовки и Тарасовки на Покровском направлении.

На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское