войска рф продвинулись возле Андреевки в Донецкой области - карты DeepState
Киев • УНН
Согласно данным мониторингового проекта DeepState, 25 апреля российская армия достигла продвижения в Донецкой области, в частности возле населенного пункта Андреевка. Ситуация на фронте остается напряженной.
Вечером 25 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.
Детали
В пятницу, 25 апреля в 20:42 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что армия России продвинулась в Донецкой области.
"Карта обновлена. Враг продвинулся у Андреевки", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска оккупировали село Калиново в Краматорском районе Донецкой области, а также продвинулись возле Березовки и Тарасовки на Покровском направлении.
На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское25.04.25, 21:23 • 778 просмотров