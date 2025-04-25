На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское

$41.690.02
47.420.13
ukenru
В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
19:37 • 1990 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

19:10 • 5956 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

16:43 • 12136 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 25475 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 37229 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 46258 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 36320 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39599 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 79073 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57719 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
3.7м/с
57%
745 мм
Популярные новости

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН

25 апреля, 10:31 • 5966 просмотра

Украина и США сохраняют дипломатические контакты по мирному урегулированию - МИД

25 апреля, 10:40 • 4496 просмотра

Жена Петра Порошенко подала на мужа в суд из-за раздела имущества

25 апреля, 11:08 • 4682 просмотра

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет

14:57 • 6626 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8712 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 46258 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 79072 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 132421 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 296950 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 186450 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 8718 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 49922 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 41952 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 48926 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 79939 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское

Киев • УНН

 • 582 просмотра

На российско-украинском фронте произошло 116 боестолкновений. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Курском направлениях, где продолжаются бои.

На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское

С начала этих суток на российско-украинском фронте произошло 116 боестолкновений. На шести направлениях фронта бои еще продолжаются, наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Курском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации на фронте зафиксировано 11 боевых столкновений. российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 166 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и совершили 4485 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Григоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки. К этому времени продолжаются шесть боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 65 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две пушки, кроме того повреждены две пушки российских оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля, Отрадного. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Богатырь, Новополь, Новодаровка и Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с противником. Авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 272 артиллерийских обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

россия увеличила количество штурмов с использованием мотоциклов на Торецком направлении. Вражеские дроны стали чаще залетать вглубь Украины в направлении Константиновки.

Украинцы воюют с россиянами, потому что те принесли ненависть на их землю - Зеленский25.04.25, 20:19 • 1476 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Курск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Владимир Зеленский
Украина
Краматорск
Купянск
Харьков
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,312.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,801.82