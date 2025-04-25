На фронте с начала суток - 116 боестолкновений, самые горячие направления Покровское и Курское

С начала этих суток на российско-украинском фронте произошло 116 боестолкновений. На шести направлениях фронта бои еще продолжаются, наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Курском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации на фронте зафиксировано 11 боевых столкновений. российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 166 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и совершили 4485 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Григоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки. К этому времени продолжаются шесть боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 65 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две пушки, кроме того повреждены две пушки российских оккупантов - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля, Отрадного. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Богатырь, Новополь, Новодаровка и Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с противником. Авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 272 артиллерийских обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

россия увеличила количество штурмов с использованием мотоциклов на Торецком направлении. Вражеские дроны стали чаще залетать вглубь Украины в направлении Константиновки.

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