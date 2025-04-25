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На Торецькому напрямку окупанти частіше запускають розвіддрони та штурмують позиції ЗСУ на мотоциклах - речник

Київ • УНН

 • 546 перегляди

росія збільшила кількість штурмів з використанням мотоциклів на Торецькому напрямку. Ворожі дрони почали частіше залітати вглиб України в напрямку Костянтинівки.

На Торецькому напрямку окупанти частіше запускають розвіддрони та штурмують позиції ЗСУ на мотоциклах - речник

росіяни збільшили кількість штурмів з використанням мототехніки на Торецькому напрямку. Також ворожі дрони почали дедалі частіше залітати вглиб України в напрямку Костянтинівки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає УНН.

Деталі

Запорожець повідомив, що росіяни активно ведуть розвідку за допомогою дронів і поводять себе нахабно, залітаючи вглиб українських територій.

Незрозуміло поки що, чого ворог собі дозволяє нетрадиційно залітати далеко в напрямку Костянтинівки. Якщо раніше ворог тримався чітко по лінії бойового зіткнення своїми розвіддронами, то зараз чи це пов'язано з тим, що збільшилась тривалість світлої частини доби, а можливо для корегування авіаційних ударів і відстежування їх результатів 

- повідомив речник.

За його словами, ЗСУ активно збиває ці дрони, проте ворог, за його словами, не жаліється не нестачу БпЛА й активно їх застосовує. Також зберігається велика кількість піхотних атак, проте останнім часом українські військові дедалі частіше спостерігають спроби росіян штурмувати позиції ЗСУ на мотоциклах.

Збільшилась кількість застосування мототехніки. Нещодавно ще на підступах до позицій знищили такий штурм із застосуванням мотоциклів. В цілому, в напрямку населеного пункту Білогорівка противник застосував сьогодні 17 мотоциклів і вчора, здається, 11. А в цілому за тиждень у нас, напевно не помилюсь, якщо скажу, що до ста мотоциклів точно знищено

 - повідомив Запорожець.

Він також додав, що вочевидь росіяни використовують мототехніку, аби швидше просунутися у напрямку Костянтинівки.

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Альона Уткіна

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