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175 боїв за добу: ворог найактивніший на Покровському напрямку та курщині - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 175 боїв, найбільше - на Покровському напрямку, а також на курщині. Сили оборони ліквідували 1170 окупантів та знищили 48 крилатих ракет.

175 боїв за добу: ворог найактивніший на Покровському напрямку та курщині - карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 175 боїв, більшість - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів, застосувавши 72 ракети та скинувши 201 КАБ. Крім цього, здійснив 6178 обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3148 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських систем та один пункт управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив десять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб25.04.25, 07:58 • 14689 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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