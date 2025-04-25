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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 19807 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

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КАБ-250

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

Київ • УНН

 • 4192 перегляди

За 24 квітня російська армія втратила 1170 солдатів та 48 крилатих ракет. З початку 2025 року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч окупантів.

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

За добу 24 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів і 48 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 946500 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10703 (+9)
      • бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 26895 (+72)
          • РСЗВ ‒ 1372 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1144 (+3)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33779 (+119)
                    • крилаті ракети ‒ 3196 (+48)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45906 (+151)
                            • спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку 2025 року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що за кожен скоєний злочин буде відплата.

                              США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо25.04.25, 03:35 • 4396 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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