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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 13612 перегляди

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США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

Київ • УНН

 • 56 перегляди

США показали Україні та росії шлях до завершення війни, але сторони повинні дійти згоди. Вашингтон запевнив, що зробить все можливе для допомоги.

США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

Сполучені Штати Америки показали Україні та росії "фінішну пряму" для завершення повномасштабної війни. Про під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, війна "може бути припинена", і Київ та москва повинні "просто погодитися з цим".

Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. … Ми показали їм фінішну пряму, але їм обом потрібно туди дістатися

- підкреслив Рубіо.

Він також запевнив, що Вашингтон "зробить усе можливе", щоб допомогти Києву та москві дістатися цієї "фінішної прямої". При цьому сторони зрештою повинні сказати "так".

"Ми чинимо великий тиск на обох", – резюмував держсекретар США.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що європейські союзники єдині в тому, що розглядають росію як "довгострокову загрозу".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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