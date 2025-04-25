США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

Сполучені Штати Америки показали Україні та росії "фінішну пряму" для завершення повномасштабної війни. Про під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

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За його словами, війна "може бути припинена", і Київ та москва повинні "просто погодитися з цим".

Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. … Ми показали їм фінішну пряму, але їм обом потрібно туди дістатися - підкреслив Рубіо.

Він також запевнив, що Вашингтон "зробить усе можливе", щоб допомогти Києву та москві дістатися цієї "фінішної прямої". При цьому сторони зрештою повинні сказати "так".

"Ми чинимо великий тиск на обох", – резюмував держсекретар США.

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Напередодні міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що кремль готовий до укладання угоди щодо "українського врегулювання", проте для цього необхідно погодити низку ключових елементів. За його словами, москва не відмовляється від діалогу і готова розглядати різні пропозиції щодо "мирного врегулювання конфлікту".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що європейські союзники єдині в тому, що розглядають росію як "довгострокову загрозу".

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