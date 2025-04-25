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США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио

Киев • УНН

 • 54 просмотра

США показали Украине и россии путь к завершению войны, но стороны должны прийти к соглашению. Вашингтон заверил, что сделает все возможное для помощи.

США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио

Соединенные Штаты Америки показали Украине и россии "финишную прямую" для завершения полномасштабной войны. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

По его словам, война "может быть прекращена", и Киев и москва должны "просто согласиться с этим".

Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. … Мы показали им финишную прямую, но им обоим нужно туда добраться

- подчеркнул Рубио.

Он также заверил, что Вашингтон "сделает все возможное", чтобы помочь Киеву и москве добраться до этой "финишной прямой". При этом стороны в конечном итоге должны сказать "да".

"Мы оказываем большое давление на обоих", – резюмировал госсекретарь США.

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Напомним

Накануне министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что кремль готов к заключению соглашения по "украинскому урегулированию", однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. По его словам, москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по "мирному урегулированию конфликта".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что европейские союзники едины в том, что рассматривают россию как "долгосрочную угрозу".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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