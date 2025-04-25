Рютте: всі в НАТО згодні, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що європейські союзники єдині в тому, що розглядають росію як "довгострокову загрозу". Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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"Ми всі в НАТО згодні з тим, що росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території", - сказав Рютте.

Він додав, що для росії "щось є на столі" щодо мирної угоди з Україною.

Українці дійсно грають у м’яч, і я думаю, що зараз м’яч явно на російському боці - зазначив генсек НАТО.

При цьому він відмовився вдаватися в подробиці того, які поступки можуть бути готові запропонувати росія чи Україна, заявивши, що це не буде корисним для мирних переговорів.

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Напередодні міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що кремль готовий до укладання угоди щодо "українського врегулювання", проте для цього необхідно погодити низку ключових елементів. За його словами, москва не відмовляється від діалогу і готова розглядати різні пропозиції щодо "мирного врегулювання конфлікту".

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