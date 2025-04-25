лавров: кремль готовий до угоди щодо України, але є нюанс

кремль готовий до укладання угоди щодо "українського врегулювання", проте для цього необхідно погодити низку ключових елементів. Про це в інтерв'ю CBS News заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, для досягнення мирної угоди сторонам необхідно доопрацювати деталі та дійти взаємоприйнятних умов.

Ми готові до угоди, але є певні елементи, які потрібно фіналізувати - сказав російський дипломат.

Він додав, що москва не відмовляється від діалогу і готова розглядати різні пропозиції щодо "мирного врегулювання конфлікту". При цьому росія уважно стежить за позицією західних країн та сподівається на конструктивний підхід з їхнього боку.

Нагадаємо

МЗС України закликає до посилення санкцій проти рф та збільшення поставок ППО через зростання кількості жертв серед цивільних. За квітень 2025 року зафіксовано 848 жертв.

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