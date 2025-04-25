МЗС закликає світ посилити тиск на рф через збільшення жертв серед цивільних

Міністерство закордонних справ України (МЗС) закликає міжнародне співтовариство до жорсткої реакції на агресію з боку російської федерації проти нашої країни. Про це йдеться у відповідній заяві МЗС, повідомляє УНН.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили на необхідності:

посилення санкційного тиску на державу-агресора;

прискорення постачання засобів ППО для захисту цивільних людей в українських містах і громадах;

збільшення ресурсів міжнародних моніторингових механізмів, які документують воєнні злочини;

підтримки діяльності Міжнародного кримінального суду та інших інструментів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Згідно з верифікованими даними ООН, лише з 1 по 24 квітня 2025 року зафіксовано щонайменше 848 цивільних жертв, з яких 151 особа загинула та 697 зазнали поранень - це на 46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року - наголосили в МЗС.

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Там підкреслили, що використання рф ракет, дронів та іншого озброєння невибіркової дії в густонаселених районах міст є злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. При цьому Україна прагне завершення війни та віддана мирим зусиллям за лідерства США та за участі європейських партнерів.

"Українська сторона ще 11 березня у Джидді погодилася на безумовне та повне 30-денне припинення вогню. Натомість росія замість реальних кроків до миру лише посилила терор проти цивільних людей і брутальні удари по житлових районах українських міст. Це вкотре засвідчує, що росія є єдиним джерелом цієї війни та єдиною силою, яка прагне її продовження за будь-яку ціну", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

Протягом четверга росіяни здійснили майже 150 атак проти українських позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Про це після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті за добу 24 квітня заявив Президент Володимир Зеленський. За його словами, фактично росіяни намагалися "під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії".

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