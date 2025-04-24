Участь США "критично важлива" для припинення війни в Україні – прем’єр Норвегії

Обидві сторони розв’язаної росією війни в Україні необхідно посадити за стіл переговорів, і участь США є "критично важливою" для припинення вогню. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

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Глава норвезького уряду наголосив, що Україна зазнає нападу, тому вкрай важливо покласти край цій "драматичній війні".

Він похвалив зусилля Трампа у просуванні ідеї про припинення війни в Україні і додав, що необхідно підштовхнути сторони до переговорів про припинення вогню та забезпечення миру.

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Він пояснив, що тепер обидві сторони повинні виконати дії для укладення та забезпечення мирної угоди, в той же час підкреслив, що "Україна зазнає нападу".

Трамп додав, що його норвезький колега "більше всього хоче, щоб люди перестали вмирати".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною, проте не уточнив, що має на увазі.

Попри масовану комбіновану атаку росії з великою кількістю жертв в Україні у ніч на 24 квітня Трамп каже, що він все ще вірить, що російський президент володимир путін серйозно налаштований на мирну угоду.