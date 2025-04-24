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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Майже 105 млрд дол. допомоги від США прибули до України у вигляді зброї – Зеленський

Київ • УНН

 • 2808 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що американські та європейські інструктори контролюють допомогу Україні. З 105 мільярдів доларів допомоги від США, більшість пішла на зброю.

Майже 105 млрд дол. допомоги від США прибули до України у вигляді зброї – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американські, як і європейські інструктори, здійснюють контроль за тою допомогою, яку постачають Україні. 105 мільярдів допомоги від США прибули до України у вигляді зброї. Про це Зеленський повідомив під час інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро, пише УНН.

Сполучені Штати повинні розуміти, що працюють американські інспектори. Є інспектори європейських країн, тому що вони також виділили гроші, і ми також їм вдячні. Ми дуже поважаємо їхню допомогу, яка надходить від народу Сполучених Штатів, а також від народу Європи 

- сказав Зеленський, відповідаючи на питання Шапіро про контроль за отриманням американської військової допомоги.

Зеленський підкреслив, що добре розуміє, що США витрачають гроші на різні програми по всьому світу. Він підкреслив, що майже 105 мільярдів доларів наданих Україні, пішли на зброю.

Я розумію, що Сполучені Штати мають різні програми, напрямки, і це також пов'язано з підтримкою озброєнь і з допомогою іншим країнам світу. У нас було 104-105 мільярдів доларів США. Більшість цих грошей була у вигляді зброї. Це перше. Уся ця зброя прийшла 

- зазначив він.

Також Зеленський додав, що Україна витрачає власні кошти на свої соціальні програми, зокрема на пенсії.

Зарплата, яку ми платимо нашим солдатам, пенсії, які ми платимо нашим пенсіонерам, а у нас 7,5 мільйонів пенсіонерів - виплачуються тільки з українського бюджету. Це тільки з українських грошей 

- резюмував Президент.

Доповнення

Раніше Зеленський нагадав, що Україна погодилася на ініціативу щодо безумовного припинення вогню, яку запропонувала команда президента США Дональда Трампа під час зустрічей у Саудівській Аравії. Натомість росія відмовилася виконати ці умови.

Зеленський не пов’язує нічний російській удар по Україні з його візитом у ПАР, проте пов’язує із тиском росії на США. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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