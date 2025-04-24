Почти 105 млрд дол. помощи от США прибыли в Украину в виде оружия – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские, как и европейские инструкторы, осуществляют контроль за той помощью, которую поставляют Украине. 105 миллиардов помощи от США прибыли в Украину в виде оружия. Об этом Зеленский сообщил во время интервью американскому журналисту Бену Шапиро, пишет УНН.

Соединенные Штаты должны понимать, что работают американские инспекторы. Есть инспекторы европейских стран, потому что они также выделили деньги, и мы также им благодарны. Мы очень уважаем их помощь, которая поступает от народа Соединенных Штатов, а также от народа Европы - сказал Зеленский, отвечая на вопрос Шапиро о контроле за получением американской военной помощи.

Зеленский подчеркнул, что хорошо понимает, что США тратят деньги на разные программы по всему миру. Он подчеркнул, что почти 105 миллиардов долларов предоставленных Украине, пошли на оружие.

Я понимаю, что Соединенные Штаты имеют разные программы, направления, и это также связано с поддержкой вооружений и с помощью другим странам мира. У нас было 104-105 миллиардов долларов США. Большинство этих денег было в виде оружия. Это первое. Все это оружие пришло - отметил он.

Также Зеленский добавил, что Украина тратит собственные средства на свои социальные программы, в частности на пенсии.

Зарплата, которую мы платим нашим солдатам, пенсии, которые мы платим нашим пенсионерам, а у нас 7,5 миллионов пенсионеров - выплачиваются только из украинского бюджета. Это только из украинских денег - резюмировал Президент.

Дополнение

Ранее Зеленский напомнил, что Украина согласилась на инициативу о безусловном прекращении огня, которую предложила команда президента США Дональда Трампа во время встреч в Саудовской Аравии. Взамен россия отказалась выполнить эти условия.

Зеленский не связывает ночной российский удар по Украине с его визитом в ЮАР, однако связывает с давлением россии на США.