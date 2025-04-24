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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Зеленський не пов'язує нічний удар рф по Україні з візитом у ПАР, проте це може бути тиском росії на США

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Президент України заявив, що нічний удар рф по Україні був одним з найскладніших, та пов'язаний із тиском на США. Внаслідок атаки є руйнування та жертви в різних регіонах країни.

Зеленський не пов'язує нічний удар рф по Україні з візитом у ПАР, проте це може бути тиском росії на США

Президент України Володимир Зеленський не пов’язує нічний російській удар по Україні з його візитом у ПАР, проте пов’язує із тиском росії на США. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом ПАР Сирілою Рамафоcою у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я б не пов’язував ту чи іншу атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку росії. 215, якщо я не помиляюся, зафіксовано ударних дронів, балістичних і інших ракет. По цивільній інфраструктурі, по людях, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я би не став", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що може пов’язати нічний удар рф по Україні тиском на США.

росія розуміє, що Україна стоїть захищає свої права, і тисне на наших людей, тисне і на Америку, з чим я ще пов'язую сьогоднішній удар

- сказав Зеленський.

"Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно, були присутні європейські країни і США: Україна, Британія, Франція, Німеччина, США. Вчора була розмова. Вона закінчилась в будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилася не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що росія розраховувала на великий скандал, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі. Але це все одно емоції. росії не подобається союз навколо України, адже самостійно ми будемо більш легкою ціллю для них. Хоча, за 3 роки цієї війни ми достатньо міцні", - вказав Зеленський.

Президент також розповів, що сьогодні, на жаль, є втрати та руйнування в столиці та інших містах України.

"Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну. Більше ніж 200 повітряних цілей - це ракети, у тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, є втрати в нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України. Більше ніж 80 людей поранено цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі. У Києві серед загиблих брат і сестра - хлопцю був 21, дівчинці - 19 років", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі ще тривають рятувальні операції, через що він вирішив скоротити програму візиту.

"Залишаю нашого міністра закордонних справ, щоб проявити повагу, і провести всі зустрічі, які планувалися, і які дуже важливі, на рівні міністрів", - заявив глава держави.

Нагадаємо

Президент ПАР Сиріл Рамафоcа заявив, що на тижні мав розмову з російським диктатором володимиром путіним, та наголосив щодо готовності працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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