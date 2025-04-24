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Зеленский не связывает ночной удар рф по Украине с визитом в ЮАР, однако это может быть давлением россии на США

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Президент Украины заявил, что ночной удар рф по Украине был одним из самых сложных, и связан с давлением на США. В результате атаки есть разрушения и жертвы в разных регионах страны.

Зеленский не связывает ночной удар рф по Украине с визитом в ЮАР, однако это может быть давлением россии на США

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает ночной российский удар по Украине с его визитом в ЮАР, однако связывает с давлением россии на США. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафоcой в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я бы не связывал ту или иную атаку с чем-то конкретным. Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных, самых наглых со стороны россии. 215, если я не ошибаюсь, зафиксировано ударных дронов, баллистических и других ракет. По гражданской инфраструктуре, по людям, по жилищному сектору, по разной инфраструктуре. То есть это серьезный удар. С чем он связан? Я думаю, что связывать с визитом в Южную Африку я бы не стал", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что может связать ночной удар рф по Украине давлением на США.

россия понимает, что Украина стоит защищает свои права, и давит на наших людей, давит и на Америку, с чем я еще связываю сегодняшний удар

- сказал Зеленский.

"Вчера в Лондоне была встреча. И действительно, присутствовали европейские страны и США: Украина, Британия, Франция, Германия, США. Вчера был разговор. Она закончилась в любом случае. Она была непростая, но конструктивная. Она закончилась не разногласиями, а все равно желанием работать дальше. Я уверен, что россия рассчитывала на большой скандал, и даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. россии не нравится союз вокруг Украины, ведь самостоятельно мы будем более легкой целью для них. Хотя, за 3 года этой войны мы достаточно крепкие", - указал Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня, к сожалению, есть потери и разрушения в столице и других городах Украины.

"Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную. Более 200 воздушных целей - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, есть потери в нашей столице, в других наших городах, во всех регионах Украины. Более 80 человек ранены этими ударами. Сегодня, к сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших брат и сестра - парню был 21, девочке - 19 лет", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас еще продолжаются спасательные операции, из-за чего он решил сократить программу визита.

"Оставляю нашего министра иностранных дел, чтобы проявить уважение, и провести все встречи, которые планировались, и которые очень важны, на уровне министров", - заявил глава государства.

Напомним

Президент ЮАР Сирил Рамафоcа заявил, что на неделе имел разговор с российским диктатором владимиром путиным, и подчеркнул о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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