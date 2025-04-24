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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
11:00 • 10038 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Президент ПАР повідомив про розмову з путіним: "Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком завершення війни"

Київ • УНН

 • 2594 перегляди

Президент ПАР заявив про розмову з путіним щодо пошуку мирного шляху. Він закликав сторони до всеохоплюючого припинення вогню для початку переговорів.

Президент ПАР повідомив про розмову з путіним: "Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком завершення війни"

Президент ПАР Сиріл Рамафоcа заявив, що на тижні мав розмову з російським диктатором володимиром путіним, та наголосив щодо готовності працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні. Про це Рамафоcа заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом володимиром путіним, і ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні. ПАР готова і продовжує підтримувати усі зусилля, у тому числі багатосторонні зусилля, для досягнення справедливого миру. Ми закликаємо усі сторони забезпечити всеохоплююче припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до переговорів між двома країнами", - сказав Рамафоcа.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану комбіновану атаку рф на Україну, вказавши, що вже 44 дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню, а росія продовжує вбивати і уникати жорсткого тиску. Президент доручив міністру оборони Рустему Умєрову звʼязатися з партнерами щодо запитів про ППО, а сам скасовує частину програми візиту до ПАР і повертається в Україну.

Павло Башинський

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