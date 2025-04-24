Президент ЮАР сообщил о разговоре с путиным: "Мы заявили о готовности работать вместе над поиском завершения войны"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на неделе имел разговор с российским диктатором владимиром путиным, и отметил готовность работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине. Об этом Рамафоса заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Ранее на этой неделе у меня был звонок с президентом владимиром путиным, и мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине. ЮАР готова и продолжает поддерживать все усилия, в том числе многосторонние усилия, для достижения справедливого мира. Мы призываем все стороны обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, чтобы дальнейшие обсуждения могли привести к переговорам между двумя странами", - сказал Рамафоса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную комбинированную атаку рф на Украину, указав, что уже 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня, а россия продолжает убивать и избегать жесткого давления. Президент поручил министру обороны Рустему Умерову связаться с партнерами по запросам о ПВО, а сам отменяет часть программы визита в ЮАР и возвращается в Украину.