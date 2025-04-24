Зеленський нагадав, що Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню, а росія відмовилась

Україна погодилася на ініціативу щодо безумовного припинення вогню, яку запропонувала команда президента США Дональда Трампа під час зустрічей у Саудівській Аравії. Натомість росія відмовилася виконати ці умови. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, передає УНН.

Президент Трамп і його команда в Саудівській Аравії запропонували безумовне припинення вогню. Україна це акцептувала, безумовно. росія – ні... Ми готові до дзеркальних кроків… Президент Трамп запропонував мінеральну угоду. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і США сказали, що якщо одна із сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашому законодавству і Конституції ми не можемо робити… Я не бачу зараз сильного тиску на росію та нових санкційних пакетів проти агресії рф - пояснив Президент.

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Раніше УНН писав, що Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Зеленський також зазначив, що можливо у найближчі тижні-місяці вийде дотиснути рф щодо припинення вогню.