Зеленський нагадав, що Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню, а росія відмовилась
Київ • УНН
Україна підтримала ініціативу команди Трампа щодо припинення вогню під час зустрічей у Саудівській Аравії. Зеленський заявив, що росія відмовилася виконати ці умови.
Україна погодилася на ініціативу щодо безумовного припинення вогню, яку запропонувала команда президента США Дональда Трампа під час зустрічей у Саудівській Аравії. Натомість росія відмовилася виконати ці умови. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, передає УНН.
Президент Трамп і його команда в Саудівській Аравії запропонували безумовне припинення вогню. Україна це акцептувала, безумовно. росія – ні... Ми готові до дзеркальних кроків… Президент Трамп запропонував мінеральну угоду. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і США сказали, що якщо одна із сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашому законодавству і Конституції ми не можемо робити… Я не бачу зараз сильного тиску на росію та нових санкційних пакетів проти агресії рф
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Зеленський також зазначив, що можливо у найближчі тижні-місяці вийде дотиснути рф щодо припинення вогню.