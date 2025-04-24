Зеленский напомнил, что Украина приняла предложение Трампа о прекращении огня, а россия отказалась

Украина согласилась на инициативу о безусловном прекращении огня, предложенную командой президента США Дональда Трампа во время встреч в Саудовской Аравии. Взамен россия отказалась выполнить эти условия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает УНН.

Президент Трамп и его команда в Саудовской Аравии предложили безусловное прекращение огня. Украина это акцептовала, безусловно. россия – нет... Мы готовы к зеркальным шагам… Президент Трамп предложил минеральное соглашение. Все, что было вне Конституции Украины, мы убрали. И мы сразу пошли на меморандум, который не шел в разрез нашему законодательству, и мы подписали. Президент Трамп и США сказали, что если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и на другие дополнительные шаги, которые приближают стороны к окончанию войны, будут сильные шаги вперед, включая санкционные и т.д. Мы все это так и воспринимаем. Мы все делаем, что предлагали партнеры. Только то, что противоречит нашему законодательству и Конституции мы не можем делать… Я не вижу сейчас сильного давления на россию и новых санкционных пакетов против агрессии рф - объяснил Президент.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Зеленский заявил, что США и россия ведут переговоры о полном прекращении огня. Зеленский также отметил, что возможно в ближайшие недели-месяцы получится дожать рф по поводу прекращения огня.