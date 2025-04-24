Участие США "критически важно" для прекращения войны в Украине – премьер Норвегии

Обе стороны развязанной россией войны в Украине необходимо посадить за стол переговоров, и участие США является "критически важным" для прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Глава норвежского правительства подчеркнул, что Украина подвергается нападению, поэтому крайне важно положить конец этой "драматической войне".

Он похвалил усилия Трампа в продвижении идеи о прекращении войны в Украине и добавил, что необходимо подтолкнуть стороны к переговорам о прекращении огня и обеспечении мира.

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Он объяснил, что теперь обе стороны должны выполнить действия для заключения и обеспечения мирного соглашения, в то же время подчеркнул, что "Украина подвергается нападению".

Трамп добавил, что его норвежский коллега "больше всего хочет, чтобы люди перестали умирать".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной, однако не уточнил, что имеет в виду.

Несмотря на массированную комбинированную атаку россии с большим количеством жертв в Украине в ночь на 24 апреля Трамп говорит, что он все еще верит, что российский президент владимир путин серьезно настроен на мирное соглашение.