Зеленський: росіяни намагалися під прикриттям масованого удару розвивати штурмові дії

Протягом четверга росіяни здійснили майже 150 атак проти українських позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Про це після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті за добу 24 квітня заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч - написав Зеленський у Telegram.

Він також розповів, що українські слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів.

"Проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - зазначив глава держави.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року українські захисники ліквідували близько 155 тисяч російських військових. За добу 23 квітня було знищено 1060 окупантів.

На фронті 133 боєзіткнення: ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках