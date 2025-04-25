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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Зеленский: россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Россияне за сутки совершили почти 150 атак и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения. Наиболее жесткая ситуация на Покровском направлении, где враг пытался развивать штурмовые действия.

Зеленский: россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия

В течение четверга россияне совершили почти 150 атак против украинских позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения. Об этом после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте за сутки 24 апреля заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, самая жесткая ситуация была на Покровском направлении.

Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак. Россияне получили достойный отпор

- написал Зеленский в Telegram.

Он также рассказал, что украинские следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов.

"Проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве", - отметил глава государства.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года украинские защитники ликвидировали около 155 тысяч российских военных. За сутки 23 апреля было уничтожено 1060 оккупантов.

На фронте 133 боестолкновения: враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях24.04.25, 22:38 • 2280 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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