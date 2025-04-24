З початку року ЗСУ ліквідували вже понад 155 тисяч російських окупантів - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року українські захисники ліквідували близько 155 тисяч російських військових. За добу 23 квітня було знищено 1060 окупантів.
Від початку цього року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, пише УНН.
Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530)
Він наголосив, що за кожен скоєний буде відплата. Українська армія успішно здійснює це, знищуючи окупантів.
За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту
Також Сирський подякував усім, хто захищає Україну за стійкість і віру в Перемогу.
Дякую кожному захиснику й захисниці за стійкість і віру в нашу Перемогу. Боротьба триває. Слава Україні!
Доповнення
За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів. Також було знищено 49 артилерійських систем.
Зазначається, що російські загарбники 23 квітня завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ.
Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначили у Генштабі.