З початку року ЗСУ ліквідували вже понад 155 тисяч російських окупантів - Сирський

Від початку цього року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, пише УНН.

Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530) - повідомив Сирський.

Він наголосив, що за кожен скоєний буде відплата. Українська армія успішно здійснює це, знищуючи окупантів.

За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту - зазначив Головнокомандувач.

Також Сирський подякував усім, хто захищає Україну за стійкість і віру в Перемогу.

Дякую кожному захиснику й захисниці за стійкість і віру в нашу Перемогу. Боротьба триває. Слава Україні! - написав Сирський.

Доповнення

За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів. Також було знищено 49 артилерійських систем.

Зазначається, що російські загарбники 23 квітня завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначили у Генштабі.