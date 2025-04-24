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С начала года ВСУ ликвидировали уже более 155 тысяч российских оккупантов - Сырский

Киев • УНН

 • 2378 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года украинские защитники ликвидировали около 155 тысяч российских военных. За сутки 23 апреля было уничтожено 1060 оккупантов.

С начала года ВСУ ликвидировали уже более 155 тысяч российских оккупантов - Сырский

С начала этого года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, пишет УНН.

Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530) 

- сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что за каждый совершенный будет возмездие. Украинская армия успешно осуществляет это, уничтожая оккупантов.

За каждое преступление - будет возмездие. Каждый день украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта 

- отметил Главнокомандующий.

Также Сырский поблагодарил всех, кто защищает Украину за стойкость и веру в Победу.

Спасибо каждому защитнику и защитнице за стойкость и веру в нашу Победу. Борьба продолжается. Слава Украине! 

- написал Сырский.

Дополнение

За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат. Также было уничтожено 49 артиллерийских систем.

Отмечается, что российские захватчики 23 апреля нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ.

"Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", - отметили в Генштабе.

Павел Зинченко

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