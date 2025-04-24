На фронте 133 боестолкновения: враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях

Всего с начала этих суток на фронте произошло 133 боестолкновения. На Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать украинскую оборону, также враг активно действовал на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики привлекли для поражения 72 ракеты разного типа, а также нанесли 72 авиационных удара, применив 125 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1223 дрона-камикадзе и осуществили 4578 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Редкодуб и Путниково.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Нового Колодезя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григоровки на Северском направлении. До сих пор идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Краматорск.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспаского. Сейчас продолжается шесть боестолкновений.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунышино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка. До этого времени продолжаются 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Кут, Новопавловка и Покровск.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 109 из них - безвозвратно. Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, четыре антенны БпЛА, два наблюдательных комплекса "Муром-М", пять БпЛА и один спутниковый терминал.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива. В то же время враг наносил авиационные удары по району населенного пункта Богатырь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Одно боестолкновение идет до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 27 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается два боестолкновения. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 315 артиллерийских обстрелов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем