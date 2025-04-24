На фронте 133 боестолкновения: враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
18:25 • 10348 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
16:02 • 26742 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 44815 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 62571 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 157703 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 179033 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 250749 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 110879 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 198527 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 62296 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
63%
746 мм
Популярные новости

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 82047 просмотра

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео

24 апреля, 12:26 • 40779 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 26457 просмотра

В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця

14:45 • 13427 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 17614 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 82115 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 250740 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 144797 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 198522 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 149095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 17676 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 26513 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 62683 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 92979 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 57999 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

На фронте 133 боестолкновения: враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях

Киев • УНН

 • 802 просмотра

С начала суток произошло 133 боестолкновения, больше всего на Покровском направлении - 51. Россияне активно атакуют, наносят авиаудары и используют дроны-камикадзе.

На фронте 133 боестолкновения: враг активно атакует на Покровском и еще трех направлениях

Всего с начала этих суток на фронте произошло 133 боестолкновения. На Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать украинскую оборону, также враг активно действовал на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики привлекли для поражения 72 ракеты разного типа, а также нанесли 72 авиационных удара, применив 125 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1223 дрона-камикадзе и осуществили 4578 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Редкодуб и Путниково.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Нового Колодезя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григоровки на Северском направлении. До сих пор идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Краматорск.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспаского. Сейчас продолжается шесть боестолкновений.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунышино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка. До этого времени продолжаются 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Кут, Новопавловка и Покровск.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 109 из них - безвозвратно. Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, четыре антенны БпЛА, два наблюдательных комплекса "Муром-М", пять БпЛА и один спутниковый терминал.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива. В то же время враг наносил авиационные удары по району населенного пункта Богатырь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Одно боестолкновение идет до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 27 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается два боестолкновения. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 315 артиллерийских обстрелов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 4534 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Покровск
Вооруженные силы Украины
Краматорск
Brent
$66.40
Bitcoin
$93,393.00
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,346.71
Ethereum
$1,763.72