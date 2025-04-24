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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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На фронті 133 боєзіткнення: ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Від початку доби відбулося 133 боєзіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 51. Росіяни активно атакують, завдають авіаударів та використовують дрони-камікадзе.

На фронті 133 боєзіткнення: ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 133 боєзіткнення. На Покровському напрямку росіяни 51 раз намагалися прорвати українську оборону, також ворог активно діяв на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники залучили для ураження 72 ракети різного типу, а також завдали 72 авіаційних ударів, застосувавши 125 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1223 дрони-камікадзе та здійснили 4578 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Рідкодуб та Путникове.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Краматорськ.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського. Наразі триває шість боєзіткнень.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка. До цього часу тривають 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка, Сухий Яр, Удачне, Новомиколаївка, Зелений Кут, Новопавлівка та Покровськ.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 109 з них — безповоротно. Також знищено 12 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, чотири антени БпЛА, два спостережні комплекси "Муром-М", п’ять БпЛА та один супутниковий термінал.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по району населеного пункту Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Одне боєзіткнення точиться до цього часу. Авіаційного удару зазнав населений пункт Приморське.

На Придніпровському напрямку наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 27 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває два боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 315 артилерійських обстрілів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмувади у Генштабі.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 4536 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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