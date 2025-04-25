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МИД призывает мир усилить давление на рф из-за увеличения жертв среди гражданских

Киев • УНН

 • 134 просмотра

МИД Украины призывает к усилению санкций против рф и увеличению поставок ПВО из-за роста числа жертв среди гражданских. За апрель 2025 года зафиксировано 848 жертв.

МИД призывает мир усилить давление на рф из-за увеличения жертв среди гражданских

Министерство иностранных дел Украины (МИД) призывает международное сообщество к жесткой реакции на агрессию со стороны российской федерации против нашей страны. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД, сообщает УНН.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве отметили необходимость:

  • усиление санкционного давления на государство-агрессора;
    • ускорение поставок средств ПВО для защиты гражданских людей в украинских городах и общинах;
      • увеличение ресурсов международных мониторинговых механизмов, документирующих военные преступления;
        • поддержки деятельности Международного уголовного суда и других инструментов правосудия для привлечения виновных к ответственности.

          Согласно верифицированным данным ООН, только с 1 по 24 апреля 2025 года зафиксировано не менее 848 гражданских жертв, из которых 151 человек погиб и 697 получили ранения - это на 46% больше, чем за аналогичный период 2024 года

          - отметили в МИД.

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          Там подчеркнули, что использование рф ракет, дронов и другого вооружения неизбирательного действия в густонаселенных районах городов является преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права. При этом Украина стремится к завершению войны и предана мирным усилиям при лидерстве США и при участии европейских партнеров.

          "Украинская сторона еще 11 марта в Джидде согласилась на безусловное и полное 30-дневное прекращение огня. Зато россия вместо реальных шагов к миру лишь усилила террор против гражданских людей и грубые удары по жилым районам украинских городов. Это еще раз свидетельствует, что россия является единственным источником этой войны и единственной силой, которая стремится к ее продолжению любой ценой", - резюмировали в МИД.

          Напомним

          В течение четверга россияне осуществили почти 150 атак против украинских позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения. Об этом после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте за сутки 24 апреля заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, фактически россияне пытались "под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".

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          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          политика
          Министерство иностранных дел Украины
          Организация Объединенных Наций
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